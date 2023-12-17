إذاعة عبرية: إسرائيل تخطط لبناء جدار مضاد للأنفاق بين غزة ومصر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن اسرائيل تخطط لبناء جدار تحت الأرض مضاد للأنفاق على محور صلاح الدين (فيلادلفي) بين قطاع غزة ومصر.
وأشارت ان الخطة تقضي ببناء جدار تحت الأرض ضد الأنفاق في محور فيلادلفي بعد الحرب على غزة وقد توجهوا إلى مصر في هذا الشأن.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي للإذاعة إن "المصريين يتفهمون الحاجة الأمنية لذلك".
ومحور صلاح الدين أو محور فيلادلفي هو اسم شريط ضيق داخل أراضي قطاع غزة يمتد بطول 14 كم على طول الحدود بين القطاع ومصر.
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