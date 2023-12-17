إذاعة عبرية: إسرائيل تخطط لبناء جدار مضاد للأنفاق بين غزة ومصر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن اسرائيل تخطط لبناء جدار تحت الأرض مضاد للأنفاق على محور صلاح الدين (فيلادلفي) بين قطاع غزة ومصر.



وأشارت ان الخطة تقضي ببناء جدار تحت الأرض ضد الأنفاق في محور فيلادلفي بعد الحرب على غزة وقد توجهوا إلى مصر في هذا الشأن.



وقال مسؤول أمني إسرائيلي للإذاعة إن "المصريين يتفهمون الحاجة الأمنية لذلك".

ومحور صلاح الدين أو محور فيلادلفي هو اسم شريط ضيق داخل أراضي قطاع غزة يمتد بطول 14 كم على طول الحدود بين القطاع ومصر.