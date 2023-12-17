أبو دية يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية كرواتيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدم السفير قيس أبو دية اوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية كرواتيا السيد زوران میلانوفيتش، كسفيرٍ معتمدٍ غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية كرواتيا، خلال مراسم أقيمت في القصر الجمهوري في العاصمة زاغرب.
نقل السفير أبو دية تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس جمهورية كرواتيا السيد زوران میلانوفيتش، وتمنياته لشعب الكرواتي الصديق بمزيد من التقدم والنماء .
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