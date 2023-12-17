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أبو دية يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية كرواتيا

12/17/2023 9:18:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدم السفير قيس أبو دية اوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية كرواتيا السيد زوران میلانوفيتش، كسفيرٍ معتمدٍ غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية كرواتيا، خلال مراسم أقيمت في القصر الجمهوري في العاصمة زاغرب.

نقل السفير أبو دية تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس جمهورية كرواتيا السيد زوران میلانوفيتش، وتمنياته لشعب الكرواتي الصديق بمزيد من التقدم والنماء .

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