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صدور ارادات ملكية سامية

12/17/2023 9:18:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين عطوفة السيد فراس أكرم خلف العدوان نائبا لرئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، اعتباراً من تاريخ ‎٢٠٢٣/١٢/١٠‏
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين عطوفة السيد نبيه يوسف عبدالله موسى عضوا متفرغا في مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية اعتبارا من تاريخ 10 / 12 / 2023‏ ، وللمدة المتبقية من عمر المجلس الحالي والتي تنتهي بتاريخ 1/9/2025.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على وسام ساهر ميرزا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى، وذلك تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات العسكرية بين الجمهورية الإسلامية الباكستانية والمملكة الأردنية الهاشمية.

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