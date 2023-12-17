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لعنة الإصابات تلاحق ميلان

12/17/2023 9:18:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلقى ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان، ضربة جديدة خلال مباراة فريقه، اليوم الأحد، أمام مونزا، على ملعب سان سيرو، لحساب منافسات الجولة 16 من الدوري الإيطالي.
وبعد مرور ثلث ساعة من بداية اللقاء، سقط توماسو بوبيجا لاعب وسط ميلان، على أرض الملعب، متأثرا بإصابة عضلية عانى منها، وفشل في استكمال اللقاء.
وعلى الفور، قرر ستيفانو بيولي، إجراء تبديل أول اضطراري بخروج توماسو بوبيجا، ودفع باللاعب الشاب جان كارلو سيميتش، الذي يشارك لأول مرة مع الفريق الأول.
ويعاني ميلان من نقص حاد في خط الوسط، خاصة بعدما تعرض يونس موسى لإصابة قبل يومين من اللقاء، بجانب عدم جاهزية اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر بشكل كامل.

ملاعب

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