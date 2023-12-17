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انتهاء مشوار موديست مع الأهلي في المونديال

12/17/2023 9:18:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحدث مصدر داخل الأهلي المصري، عن انتهاء مشوار المهاجم الفرنسي أنطوني موديست مع الفريق الأحمر، في منافسات كأس العالم للأندية.
وتعرض أنطوني موديست للطرد المباشر خلال مباراة الأهلي واتحاد جدة في ربع نهائي مونديال الأندية، يوم الجمعة الماضي.
وقال المصدر لكووورة "الفيفا أخطر الأهلي بعقوبة موديست بعد الطرد المباشر، وهي إيقاف مباراتين، مما يعني انتهاء مشواره مع الأحمر".
ولم يقدم موديست، المرجو منه منذ الانضمام لصفوف الأهلي المصري في الميركاتو الصيفي الماضي، بسبب تراجع مستواه الفني والبدني.
ويستعد الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، غدا الإثنين، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

ملاعب

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