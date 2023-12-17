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برشلونة مهدد بخسارة ميسي الجديد

12/17/2023 9:18:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بات نادي برشلونة، مهددا بخسارة صفقة أرجنتينية مميزة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وتوهج كلاوديو إيتشيفيري مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم للناشئين، ويلعب حاليا في صفوف ريفر بليت، ويطلق عليه "ميسي الجديد".
وكتب فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، على حسابه بموقع تويتر "أجرى تشيلسي ومانشستر سيتي، اتصالات للاستفسار عن صفقة إيتشيفيري".
وأضاف "يظل برشلونة مهتما بالصفقة، لكن الأموال المتوقعة للانتقال تجعل الأمر معقدًا بسبب قانون اللعب المالي النظيف".
ونوه "الشرط الجزائي في عقد إيتشيفيري يبلغ 25 مليون يورو، ويرتفع إلى 30 مليون يورو في آخر 10 أيام من أي ميركاتو".
وكان اللاعب الأرجنتيني الواعد، قد أثار الجدل بصورة مع الأسطورة ليونيل ميسي، وبعدها ارتبط اسمه بإمكانية الانتقال إلى برشلونة.
كما صرح اللاعب بأنه يشجع برشلونة، ويحلم بالانتقال إلى البارسا.

ملاعب

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