Sunday, 17 December 2023 05:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة بغزة: الاحتلال جرف جثامين الشهداء ودفنها في حفر بمستشفى كمال عدوان

12/17/2023 9:18:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي جرفت جثامين الشهداء، ودفنتها في حفر بمستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة قبل انسحابها من هناك.


وأظهرت كاميرا الجزيرة آثار الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق نازحين ومرضى وجرحى فلسطينيين، حيث قامت جرافات الاحتلال بدهس خيامهم في ساحة المستشفى، وخلفت دمارا كبيرا في المنطقة.

MENAFN17122023000208011052ID1107610751

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث