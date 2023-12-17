الصحة بغزة: الاحتلال جرف جثامين الشهداء ودفنها في حفر بمستشفى كمال عدوان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي جرفت جثامين الشهداء، ودفنتها في حفر بمستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة قبل انسحابها من هناك.
وأظهرت كاميرا الجزيرة آثار الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق نازحين ومرضى وجرحى فلسطينيين، حيث قامت جرافات الاحتلال بدهس خيامهم في ساحة المستشفى، وخلفت دمارا كبيرا في المنطقة.
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