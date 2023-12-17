موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء
التاريخ
12/17/2023 9:18:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرارات مجلس الوزراء بإحالة عدد من موظفي الدولة الى التقاعد، وانهاء خدمات اخرين.
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