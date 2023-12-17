الاحتلال يرفض الإفصاح عن مكان اعتقال مروان البرغوثي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في فلسطين أن "إدارة سجون الاحتلال ترفض الإفصاح عن مكان عزل الأسير القائد مروان البرغوثي بعد نقله من معتقل (عوفر) وعزله منذ ما يزيد على أسبوع".
وحملت المنظمتان سلطات الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل القائد مروان البرغوثي".
وأضاف بيان صادر عنهما "أن إدارة السجون ادعت وجود المعتقل البرغوثي في معتقل عزل (أيالون- الرملة)، واتضح لاحقا أنه نقل إلى عزل معتقل (ريمونيم)".
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