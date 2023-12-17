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الاحتلال يرفض الإفصاح عن مكان اعتقال مروان البرغوثي

12/17/2023 8:13:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في فلسطين أن "إدارة سجون الاحتلال ترفض الإفصاح عن مكان عزل الأسير القائد مروان البرغوثي بعد نقله من معتقل (عوفر) وعزله منذ ما يزيد على أسبوع".


وحملت المنظمتان سلطات الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل القائد مروان البرغوثي".


وأضاف بيان صادر عنهما "أن إدارة السجون ادعت وجود المعتقل البرغوثي في معتقل عزل (أيالون- الرملة)، واتضح لاحقا أنه نقل إلى عزل معتقل (ريمونيم)".


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