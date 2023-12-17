فيفا يغرم الأهلي المصري 58 ألف دولار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت تقارير صحافية سعودية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غرم نادي الأهلي المصري 58 ألف دولار أمريكي (50 ألف فرنك سويسري) بعد فوزه على اتحاد جدة.وتأهل بطل دوري أبطال أفريقيا إلى نصف نهائي مونديال الأندية، بفوزه على مضيفه اتحاد جدة 3-1، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وبحسب صحيفة اليوم السعودية، تم توقيع عقوبة غرامة مالية بقيمة 23 ألف دولار على نادي الأهلي، بعد طرد المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة، بسبب التهور، وضرب الخصم دون كرة.

كما تم توقيع عقوبة 35 ألف دولار أيضاً، بعد حصول الثلاثي حسين الشحات، ومحمود عبدالمنعم كهربا، وإمام عاشور، على بطاقات صفراء، "وهذا ماتنص عليه اللائحة، ليكون إجمالي عقوبات الأهلي عقب مباراة الاتحاد، مبلغ 50 ألف فرانك".

ويواجه الأهلي المصري، نظيره فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي لمسابقة كأس العالم للأندية، البطولة المقامة حالياً في مدينة جدة السعودية، غداً الإثنين على إستاد الجوهرة المشعة.

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