فيفا يغرم الأهلي المصري 58 ألف دولار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت تقارير صحافية سعودية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غرم نادي الأهلي المصري 58 ألف دولار أمريكي (50 ألف فرنك سويسري) بعد فوزه على اتحاد جدة.
وتأهل بطل دوري أبطال أفريقيا إلى نصف نهائي مونديال الأندية، بفوزه على مضيفه اتحاد جدة 3-1، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.
وبحسب صحيفة اليوم السعودية، تم توقيع عقوبة غرامة مالية بقيمة 23 ألف دولار على نادي الأهلي، بعد طرد المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة، بسبب التهور، وضرب الخصم دون كرة.
كما تم توقيع عقوبة 35 ألف دولار أيضاً، بعد حصول الثلاثي حسين الشحات، ومحمود عبدالمنعم كهربا، وإمام عاشور، على بطاقات صفراء، "وهذا ماتنص عليه اللائحة، ليكون إجمالي عقوبات الأهلي عقب مباراة الاتحاد، مبلغ 50 ألف فرانك".
ويواجه الأهلي المصري، نظيره فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي لمسابقة كأس العالم للأندية، البطولة المقامة حالياً في مدينة جدة السعودية، غداً الإثنين على إستاد الجوهرة المشعة.
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