بروسيا دورتموند يواصل تعثره

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعادل بروسيا دورتموند 1-1 مع مضيفه أوغسبورغ ليغيب عن الانتصارات في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للمباراة الثالثة على التوالي ويبتعد خطوة أخرى عن المنافسة على اللقب.ويحتل دورتموند، الذي حقق فوزاً واحداً فقط في آخر سبع مباريات بالدوري، المركز الخامس وله 26 نقطة متأخراً بفارق عشر نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر الذي سيواجه آينتراخت فرانكفورت اليوم الأحد، ويمكنه توسيع الفارق.وسيستضيف بايرن ميونخ حامل اللقب، صاحب المركز الثاني برصيد 32 نقطة، شتوتغارت ثالث الترتيب اليوم الأحد، مع توقف الدوري الالماني بعد منافسات الجولة المقبلة وحتى 12 يناير (كانون الثاني).ومنح إرميدين ديميروفيتش التقدم لأوغسبورغ بعد تفوقه على المدافع نيكو شلوتربك في الدقيقة 23.



واستمر تقدم أصحاب الأرض 12 دقيقة فقط، حيث تعاون دونيل مالن بشكل رائع مع نيكلاس فولكروغ وأرسل تسديدة منخفضة في الشباك، حيث بدا أن دورتموند سيتعافى من خسارة الأسبوع الماضي أمام رازن بال شبورت لايبزيغ.



وأتيحت أمام أوغسبورغ المتطور، الذي خسر مرة واحدة فقط في آخر ثماني مباريات بالدوري بقيادة المدرب جيس ثوروب، ثلاث فرص متتالية في بداية قوية للشوط الثاني قبل أن يرد دورتموند بتسديدة من فولكروغ مرت بجوار القائم.



واقترب دورتموند، الذي سنحت له عدة فرص خلال الشوط الثاني، من تسجيل هدف الفوز قرب النهاية عندما تابع الدولي الألماني فولكروغ الكرة بشكل مذهل إثر تمريرة عرضية من توماس مونييه.



لكن تسديدته المباشرة في الدقيقة 87 ارتطمت بالقائم بعدما تصدى لها الحارس فين دامين الذي تصدى لفرصة أخرى أيضاً من مالن قبلها بدقيقة واحدة.

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