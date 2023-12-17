إقالة دييغو ألونسو من تدريب إشبيلية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي إشبيلية إقالة مدرب الفريق دييغو ألونسو عقب الهزيمة أمام خيتافي بثلاثة أهداف.وقال النادي في بيان له: "يتوجه النادي بالشكر إلى المدير الفني الأوروغوياني على خدماته ويتمنى له التوفيق في المستقبل".وحقق المدرب الأوروغوياني فوزين فقط من أصل 14 منذ وصوله إلى الفريق في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، خلفاً للمدرب السابق خوسيه لويس منديليبار.وتلى مدرب منتخب أوروغواي السابق تدريب إشبيلية بعقد حتى نهاية الموسم الحالي، وله خبرة في إسبانيا بعد أن لعب لأندية فالنسيا وأتلتيكو مدريد وراسينغ سانتاندير وملقا ومورسيا، لكنه لم يدرب أي فريق إسباني من قبل.وترك دييغو ألونسو إشبيلية دون أن يتمكن من تصحيح مسار الفريق في المباريات الأربع عشرة التي قادها في المسابقات الثلاث - الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس الملك - ولم يتمكن سوى من الفوز بمباراتين فقط في الكأس أمام فريقين متواضعين.



وفي "التشامبيونز ليغ"، قاد أربع مباريات خسرها جميعاً، اثنتان أمام آرسنال (1-2 و2-0)، وأخرى أمام آيندهوفن (2-3) والأخيرة أمام لانس (2-1).



وفي الليغا، خاض ثماني مباريات دون تحقيق الفوز في أي منها، خمسة تعادلات وثلاث هزائم.



ويحتل الفريق الأندلسي حالياً المركز الـ16 برصيد 13 نقطة.

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