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راتكليف يبدأ خطوات إعادة مان يونايتد للطريق الصحيح

12/17/2023 8:13:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة ذا صن البريطانية، اليوم الأحد، أن السير جيم راتكليف يستهدف التعاقد مع دان أشورت لمنصب المدير الرياضي في مانشستر يونايتد.
قالت الصحيفة: "الملياردير البريطانية الذي سيستحوذ على 25% من النادي، يضع المدير الرياضي لنادي نيوكاسل على رأس أولوياته".
وأوضحت: "ما يعزز من طموحات راتكليف أن نيوكاسل بالفعل استعد لاختيار البديل، بسعيه للتعاقد مع ريتشارد هيوز من بورنموث".
وأضافت: "يونايتد سيمنح دوراً كبيراً للمدير الرياضي 52 عاماً، خاصة أن راتكليف يضع خطة طموحة لإعادة يونايتد إلى وضعه الطبيعي في المنافسة على البطولات المحلية والأوروبية".

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