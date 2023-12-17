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مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

12/17/2023 8:13:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 17 - 12 - 2023 عدداً من المباريات المهمة في الدوريات الكبرى، أبرزها مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، فضلا عن ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
آرسنال X برايتون – الساعة 5 عصرا على قناةbeIN Sports HD 1
برينتفورد X أستون فيلا – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 2
وست هام يونايتد X وولفرهامبتون – الساعة 5 عصرا
ليفربول X مانشستر يونايتد – الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ألميريا X ريال مايوركا – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports HD 3
ريال سوسييداد X ريال بيتيس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
لاس بالماس X قادش – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ريال مدريد X فياريال – الساعة 11 مساء على قناةbeIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
ميلان X مونزا – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1
أودينيزي X ساسولو – الساعة 5 عصرا
فيورنتينا X هيلاس فيرونا – الساعة 5 عصرا على قناةAD SPORTS Premium 1
بولونيا X روما – الساعة 8 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1
لاتسيو X انتر ميلان – الساعة 10:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
فرايبورج X كولن – الساعة 5:30 عصرا على قناةbeIN Sports HD 5
باير ليفركوزن X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 5
بايرن ميونخ X شتوتجارت – الساعة 9:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

نانت X ستاد بريست – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4
تولوز X رين – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
لوريان X ستراسبورج – الساعة 5 عصرا
ميتز X مونبلييه – الساعة 5 عصرا
مارسيليا X كليرمون فوت 63 – الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 4
ليل X باريس سان جيرمان – الساعة 10:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 4

ملاعب

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