قناة السويس: 55 سفينة تمت إعادة توجيهها عبر طريق رأس الرجاء الصالح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ذكرت وكالة رويترز نقلا عن رئيس قناة السويس أن 55 سفينة تمت إعادة توجيهها عبر طريق -رأس الرجاء الصالح- منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كانت جماعة الحوثي قد هاجمت سفنا إسرائيلية في مضيق باب المندب واقتادت بعضها إلى الموانئ اليمنية، كما هاجمت سفن شحن دولية قالت الجماعة إنها كانت تتجه إلى إسرائيل.
ولاحقا، أعلنت جماعة الحوثي عن إستراتيجية تقضي بمنع وصول سفن الشحن إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسية السفينة والجهة التي تديرها.
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