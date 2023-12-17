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قناة السويس: 55 سفينة تمت إعادة توجيهها عبر طريق رأس الرجاء الصالح

12/17/2023 8:13:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة رويترز نقلا عن رئيس قناة السويس أن 55 سفينة تمت إعادة توجيهها عبر طريق -رأس الرجاء الصالح- منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كانت جماعة الحوثي قد هاجمت سفنا إسرائيلية في مضيق باب المندب واقتادت بعضها إلى الموانئ اليمنية، كما هاجمت سفن شحن دولية قالت الجماعة إنها كانت تتجه إلى إسرائيل.
ولاحقا، أعلنت جماعة الحوثي عن إستراتيجية تقضي بمنع وصول سفن الشحن إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسية السفينة والجهة التي تديرها.




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