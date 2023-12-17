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سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تلتقي الإعلاميين المتخصصين في قطاع التكنولوجيا والاتصالات الأردني

12/17/2023 8:13:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، حشداً من ممثلي مختلف المؤسسات الإعلامية من المتخصصين في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، وذلك ضمن فعالية أقامتها مؤخراً وحضرها عدد من المدعوين الضيوف وكبار الشخصيات، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الشركة وموظفيها.
وتعكس "سامسونج" من خلال هذه الفعالية، حرصها على تعزيز التواصل الإيجابي والهادف مع الإعلاميين الأردنيين، وعلى التعبير عن تقديرها الكبير لهم على الوقوف الدائم على مستجداتها إلى جانب مساندتها بتعزيز الوعي حول هذه المستجدات ونقل رسائل الشركة للمستهلكين والمساهمة في إنجاح فعالياتها التقنية والمجتمعية.
هذا وتضمنت الفعالية العديد من الفقرات التي استهلت بمناقشة واقع السوق الأردنية، والتباحث حول احتياجات المستهلكين ضمنها مما يرتبط بأعمال ومنتجات وحلول علامة "سامسونج". وقد شهدت الفعالية استعراضاً لجهود الشركة خلال العام 2023 و لأبرز التقنيات والمنتجات المبتكرة من "سامسونج"، والتي تم رفد السوق بها ووضعها في متناول الزبائن والمستهلكين، و أهمها تقنية SmartThings التي أسهمت في تسهيل تفاصيل حياة المستخدمين وجعلها أكثر راحة ومرونة، مختتمة بمأدبة غداء تكريمية.
وبهذه المناسبة، قال رئيس قسم التسويق المؤسسي لدى شركة "سامسونج الكترونيكس المشرق العربي"، محمد العبدالله: لقد كان الدعم المستمر الذي تقدمه وسائل الإعلام المحلية التي نعتبرها شريكة مهمة لنا في رحلتنا نحو الابتكار والنمو في الأردن، القوة الدافعة وراء نجاحنا، في ظل الأهمية التي تشكلها السوق الأردنية بالنسبة لعلامة سامسونج."
وأضاف العبدالله: "بينما ننظر إلى الإنجازات التي تحققت في عام 2023، فإننا متحمسون للمستقبل؛ حيث سنواصل العمل على نفس النهج لمواصلة خلق تجارب جديدة ترتقي بجودة حياة الزبائن في المملكة وتضفي عليها المزيد من القيمة الحياتية والتكنولوجية، وذلك من خلال التقنيات والمنتجات المتطورة التي تترجم رؤية سامسونج لعالم متصل وأكثر ذكاء، بالاعتماد على مفاهيم الاستدامة والاتصال الفعال والتصميم. نتطلع للسير قدماً نحو العام الجديد مع خطط تضمن لنا مواصلة وضع بصمتنا وبصمة علامة سامسونج في منازل وحياة الأردنيين، وضمن الاقتصاد والمجتمع، معولين على دعم شركائنا في العمل والنجاح وعلى رأسهم أعضاء القطاع الإعلامي."




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