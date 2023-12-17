لإنقاص الوزن.. احسب سعراتك الحرارية بصورة لطعامك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هناك عدد لا نهائي من التطبيقات الصحية التي تساعد في إنقاص الوزن عبر حساب عدد السعرات الحرارية في الطعام.



لكن هناك تطبيق جديد قادر على إخبارك بالضبط بعدد السعرات الحرارية الموجودة في طعامك، فقط عن طريق التقاط صورة لما تأكله.

ويستخدم Healthify الذكاء الاصطناعي (AI)، حيث يمكنه التعرف على الطعام الموجود في طبقك ومكوناته، ومقداره وبالتالي يقوم بتحليل غذائي للوجبة وحساب محتوى السعرات الحرارية والبروتين والدهون والكربوهيدرات والألياف.



من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، ومقره في الهند توشار فاشيشت، "التطبيق يمكنه التعرف على أكثر من مليون نوع من الأطعمة، عبر صورة واحدة، ويتفوق على ChatGPT في التعرف على الطعام" .

دقيق بنسبة 90%

كما أضاف أن برنامج الدردشة الآلي الشهير الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي سيكتشف فقط أن الوجبة هي، على سبيل المثال، سلطة، بينما سيكتشف Healthify النوع الدقيق لمكوناتها.



وأوضح فاشيشت أنه يعتقد أن التطبيق دقيق بنسبة 90% تقريبًا، بناءً على تعليقات العملاء.



إلى ذلك، يأتي التطبيق مع ميزات أخرى، بما في ذلك مدرب الصحة AI. ويقدم للمستخدمين نصائح حول الطعام وممارسة الرياضة بناء على أهدافهم، مثل فقدان الوزن أو تقليل التوتر أو النوم بشكل أفضل.



وعلى الرغم من أن هذه الميزات مجانية حاليا، إلا أنها ستكون متاحة فقط كجزء من الخطة الذكية للتطبيق اعتبارا من يناير، والتي تكلف 15 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا، أو 12 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا في حالة شراء اشتراك لمدة ستة أشهر.

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