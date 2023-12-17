إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين في خربة الفارسية بالأغوار

(MENAFN
- Palestine News Network )
الأغوار/PNN- أصيب مواطن، اليوم الأحد، جراء اعتداء المستوطنين في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بإصابة المواطن بركات علي زهدي جراء اعتداء بأداة حادة من قبل مستوطنين.
بدوره، قال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، إن المستوطنين داهموا المراعي في منطقة نبع غزال في الفارسية، واعتدوا على الرعاة ما أدى إلى إصابة المواطن زهدي، كما أدى الاعتداء إلى نفوق عدد من الأغنام.
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