إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين في خربة الفارسية بالأغوار

MENAFN - Palestine News Network ) الأغوار/PNN- أصيب مواطن، اليوم الأحد، جراء اعتداء المستوطنين في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بإصابة المواطن بركات علي زهدي جراء اعتداء بأداة حادة من قبل مستوطنين.

بدوره، قال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، إن المستوطنين داهموا المراعي في منطقة نبع غزال في الفارسية، واعتدوا على الرعاة ما أدى إلى إصابة المواطن زهدي، كما أدى الاعتداء إلى نفوق عدد من الأغنام.