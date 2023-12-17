تقرير عبري: الاعتقاد بقرب القضاء على حماس منفصل عن الواقع ووهم

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أفاد تقرير عبري بأن التقديرات السائدة بالجيش الإسرائيلي حاليًّا هي أن حرب غزة ستمتد أشهرًا كثيرة، وأن الاعتقاد بأن القضاء على حماس أصبح وشيكًا هو "اعتقاد منفصل عن الواقع ووهم".

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن مساحة محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة تقترب من مساحة تل أبيب، ومن ثم يركز الجيش عملياته عبر ألويته النظامية والاحتياطية في أجزاء منها فقط، منها بلدة "بني سهيلة" شرقي المحافظة، وكيف أصبحت العمليات بطيئة وأكثر خطورة في ظل عدم إخلاء السكان.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يجد صعوبة في فصل جنوب قطاع غزة عن شماله؛ لمنع تسلل أفراد من حماس إليه أو إلى منطقة رفح ومحور صلاح الدين، وسط تقديرات بأن حماس تتحصن حاليًّا تحت الأرض وتدرس طبيعة أداء الجيش، وتقلل عمدًا من ظهور عناصرها حاليًّا بالجنوب.

واستنتجت أن الأمر سيعني زيادة تدريجية في المواجهات في خانيونس، حين بدأ الجيش الإسرائيلي التقدم إلى المناطق الرئيسة التي يسعى للوصول إليها في خانيونس، مثل مخيمات اللاجئين.



ووفق الصحيفة، سيجد الجيش الإسرائيلي نفسه أمام آلاف المقاتلين من حماس في خانيونس ممن نجحوا في الانتقال من الشمال إلى الجنوب في بداية الحرب، هناك حيث قاموا بتعزيز الكتائب المحلية.

وبيَّنت أن هناك دلائل على بقاء منظومة القيادة والسيطرة التابعة لحماس على تواصل مع ما سمَّتها "كتائب خانيونس"، لذا سوف تمتد العمليات الإسرائيلية أسابيع إضافية.

وتابعت: "يحتمل أن تنضم ألوية إسرائيلية أخرى، سيكون عليها تغيير طبيعة القتال من مناطق بها بنايات متعددة الطوابق (نموذج الشمال) إلى مناطق ريفية زراعية ومنازل منخفضة الارتفاع (في الجنوب)".



وأردفت أن وحدة النخبة الإسرائيلية التابعة لفرقة 98 تركز مهماتها على الاقتراب قدر الإمكان من قادة حماس ومن ثم العمل على تصفيتهم، وتنفذ يوميًّا عشرات عمليات الخداع والتمويه باستخدام وسائل تكنولوجية ومعدات، منها سرية.

ومضت قائلة إن الوحدات الإسرائيلية العاملة في خانيونس تعلم أن وقتها محدود، ورأت أن حماس ظهرت على أنها جيش بلا نهاية وصفته بـ "الإرهابي".

ودعت الصحيفة الجيش الإسرائيلي للمفاضلة بين المهمات واختيار أهداف أكثر قيمة، منها مثلًا تدمير الأنفاق الأساسية كهدف أهم من العمل يوميًّا من أجل تدمير فتحة نفق بلا قيمة، وبخاصة أن هناك مدنًا وأحياء مثل: رفح، ودير البلح، والنصيرات، والبريج، لم يصلها الجيش الإسرائيلي بعد.

وختمت أن لدى الجيش قناعة بأن نهاية الحرب تبقى بعيدة، وتتطلب أشهُرًا كثيرة، وأن أي إعلان عن تحقيق الحسم على حماس، ناهيك عن الحديث عن إبادة الحركة، هو اعلان منفصل عن الواقع ويعد وهمًا.





