الاحتلال يستدعي خطيب الأقصى عكرمة صبري للتحقيق

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- مثل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم الأحد، للتحقيق في المكسوبية بالقدس المحتلة.

وقال المحامي حمزة قطينة: إن الشيخ صبري يخضع للتحقيق بتهمة "التحريض" ولا يزال التحقيق متواصل معه منذ 4 ساعات في قسم 4 الخاص بالتحقيق مع المقدسيين في سجن المسكوبية.

وكان الاحتلال قد اقتحم منزل الشيخ صبري في الثالث من الشهر الجاري، وقام بوضع امر هدم للشقة التي يسكن فيها في القدس المحتلة ولكامل العمارة التي يسكنها قرابة 100 مواطن.







