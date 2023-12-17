تشييع جثامين الشهداء الخمسة في مخيم نور شمس

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم /PNN-شيعت جماهير شعبنا، اليوم الأحد، جثامين شهداء مخيم نور شمس، الذي ارتقوا جراء قصفهم بطائرة مسيرة خلال العدوان الاسرائيلي على المخيم منذ الليلة الماضية.

والشهداء هم: محمود سامر جابر (22 عاما)، وغيث ياسر شحادة (25 عاما)، ووليد عبد الرازق أسعد زهرة (22 عاما)، وأسعد فتحي أسعد زهرة (33 عاما)، وجهاد حاتم عمارنة (23 عاما).

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا في المخيم وقطاع غزة وباقي محافظات الوطن.

وجاب المشيعون شوارع المدينة والمخيم، وعرجوا على منازل ذوي الشهداء لالقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم، قبل الصلاة على جثامينهم الطاهرة في حديقة العودة في مخيم نور شمس ومن ثم مواراتهم الثرى في مقبرة المخيم.

واستنكر المشيعون في كلماتهم جرائم الاحتلال بحق شعبنا، مؤكدين صمود شعبنا ومواصلة النضال نحو طريق الحرية والسير على خطى الشهداء في مواجهة جرائم الاحتلال، وتحقيق حرية شعبنا واسرانا واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وعم الاضراب الشامل مدينة طولكرم وضواحيها ومخيماتها، تلبية لدعوة القوى الوطنية والاسلامية حدادا على ارواح الشهداء.

ونعت حركة الشبيبة الطلابية ومجلس الطلبة في جامعة القدس المفتوحة الشهيد وليد أبو زهرة عضو مجلس اتحاد الطلبة عن كتلة الوحدة الطلابية الذي التحق بكوكبة الشهداء.

وبلغت حصيلة شهداء محافظة طولكرم منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشربن الأول/ اكتوبر، 51 شهيدا، وعدد شهداء الضفة إلى 297.