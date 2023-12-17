نوفاك يتحدث عن تصدير النفط الروسي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إنه يتم تحديث توقعات صادرات النفط من روسيا في نهاية عام 2023 فيما يتعلق بالتخفيضات الطوعية في الإنتاج.وأشار نائب رئيس الحكومة، إلى أن الصادرات ستكون أقل من 247 مليون طن.

وذكر نوفاك، في محادثة مع الصحفيين، بوجود التخفيض الطوعي في إنتاج النفط وصادراته في روسيا.

وعندما سأله أحد الصحفيين: "بخصوص حجم صادرات النفط لهذا العام، هل هو 247 مليون طن أم لا يزال قيد التدقيق؟"، رد نوفاك بالقول: "يتم التدقيق والتحقق فيما يتعلق بهذه الالتزامات"، ونوه بأنه يجري تعديل الرقم نزولا.

وبدأت روسيا في مارس الماضي خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا من مستوى فبراير البالغ 9.95 مليون برميل يوميا. وهذا الإجراء سيبقى ساري المفعول حتى نهاية عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، قامت روسيا بتخفيض صادراتها النفطية منذ أغسطس.