السعودية.. القتل تعزيراً لـ«متعاطٍ» قتل أمه وأخته وأحرق جثتيهما

نفذت وزارة الداخلية السعودية، أمس السبت، حكماً بالقتل تعزيراً على متعاط أنهى حياة والدته وأخته وذلك بطعنهما بسكين مما أدى إلى وفاتهما، وحرق جثتيهما محاولاً إخفاء جريمته، وتعاطيه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً في منطقة المدينة المنورة، بحق عبدالرحمن بن صالح بن مدرهم القثامي (سعودي الجنسية)، لإقدامه على قتل والدته فوزية بنت طاهر بن محمد حكمي، وشقيقته أفنان (سعوديتي الجنسية) وذلك بطعنهما بسكين مما أدى إلى وفاتهما، وحرق جثتيهما محاولاً إخفاء جريمته، وتعاطيه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ونظراً لشناعة الجريمة من قتله لوالدته وشقيقته، وما تبعها من حرق جثتيهما، مما يوجب تغليظ التعزير على الجاني فقد تم الحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني أمس السبت بمنطقة المدينة المنورة.

وأكدت وزارة الداخلية حرصها على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وحذرت في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.