استقرار حالة قائد لوتون تاون بعد تعرضه لسكتة قلبية خلال المواجهة أمام بورنموث



استقرت حالة توم لوكير قائد فريق لوتون تاون بعد تعرضه لسكتة قلبية داخل استاد فيتاليتي خلال المواجهة أمام بورنموث أمس السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز التي تم إلغاؤها نتيجة لذلك.

وأوضح لوتون تاون في بيان اليوم الأحد أن لوكير /29 عاما/

بدأ يستجيب للعلاج من قبل نقله إلى المستشفى.

وأضاف البيان "جهازنا الطبي أكد أن القائد لوكير عانى من سكتة قلبية داخل الملعب ، لكنه استجاب للعلاج في ذلك الوقت قبل نقله إلى خارج الملعب على محفة".

وأضاف البيان "لقد تلقى المزيد من العلاج داخل الملعب، وهو ما نشكر عليه الجهاز الطبي للفريقين، جرى نقل توم إلى المستشفى ، حيث يمكننا أن نؤكد للمشجعين أنه في حالة مستقرة ويخضع حاليا لمزيد من الفحوصات الطبية وسط مساندة عائلته".

وأكد البيان "نود أن نشكر الجميع على مساندتهم وقلقهم ورسائل الحب".

وألغيت مباراة بورنموث مع لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تعرض توم لوكير قائد لوتون تاون للانهيار في الشوط الثاني.

وغادر الفريقان أرض الملعب أثناء تلقي لوكير العلاج لحوالي سبع دقائق

في استاد فيتاليتي.

وجرى نقل لوكير /29 عاما/ على محفة بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1 /1 حيث قرر الحكم سيمون هوبر حينها إلغاء المباراة في الدقيقة 65.

وكتبت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "قلوبنا مع تومي لوكير وجميع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة اليوم".

وسقط مدافع منتخب ويلز على أرض الملعب دون تدخل من أي لاعب، وانتبه اللاعبون لما حدث وسارعوا في طلب المساعدة، ليركض روب إدواردز مدرب لوتون باتجاه أرض الملعب.

وكان لوكير تعرض للانهيار خلال فوز لوتون على كوفنتري في نهائيات الدور الفاصل بدوري البطولة الإنجليزية على استاد ويمبلي في مايو الماضي، وجرى نقله إلى المستشفى من أجل الخضوع لفحوصات طبية.





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