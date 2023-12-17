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بمدينة لوزان السويسرية..الإمارات تشارك في عمومية الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية

12/17/2023 8:00:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


شارك اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، الذي عقد، يوم الجمعة، في مدينة لوزان السويسرية، بمشاركة 100 دولة.

ومثل الإمارات في هذا الاجتماع علي مسري الظاهري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، المدير التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية

عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الآسيوي والدولي.

وناقش الاجتماع نقل مقر الاتحاد إلى العاصمة الأولمبية في لوزان وإجراء انتخابات لاختيار مكتب تنفيذي جديد وبعض الموضوعات الأخرى التي تتعلق بالنهوض والارتقاء بالرياضة المدرسية في الدول الأعضاء بالاتحاد.

وأكد علي مسري ان القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تولي أهمية قصوى للرياضة المدرسية واكتشاف المواهب الرياضية للنشء في هذه المرحلة السنية الصغيرة لصقل مهاراتهم وتأهيلهم على أسس علمية تؤهلهم لاعتلاء منصات التتويج الإقليمية والدولية في كافة الرياضات الفردية والجماعية.

وقال: "تأتي مشاركة اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، في هذا الاجتماع، تجسيدا لاستراتيجيته القائمة على تطوير كل أنشطته ومواكبة احدث المتغيرات في عالم الرياضة المدرسية والجامعية التي تعد الذخيرة الأساسية لتطوير رياضة الإمارات".

وأشار إلى أن الاتحاد يلقى كل الدعم والرعاية من معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الاتحاد ومتابعة سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم الأمين العام للاتحاد والمدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة.

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