مؤتمر الإمارات لعلم الأمراض الجراحي يختتم أعماله بدبي

أوصى "مؤتمر الإمارات لعلم الأمراض الجراحي 2023 "الذي اختتم أعماله في دبي اليوم بضرورة تطبيق النظم التشخيصية الجديدة في اختصاص أمراض الأنسجة و الخلايا حسب التوصيات الطبية العالمية وطبقاً للقواعد العلمية المتعلقة بمراقبة الجودة و الأداء و الفعالية.

شارك في المؤتمر الذي تنظمه شعبة جمعية علم الأمراض التابعة لجمعية الإمارات الطبية أكثر من 400 متخصص من مختلف دول العالم .

وأكدت الدكتورة موزة الشرهان رئيسة جمعية الإمارات الطبية رئيسة جمعية علم الأمراض في الجمعية رئيسة المختبرات الطبية في مستشفى دبي رئيسة المؤتمر أن المشاركون أوصوا كذلك بضرورة البدء بدراسة التطبيقات المختلفة والنظم المتنوعة للباثولوجيا الرقمية والباثولوجيا الجزيئية بأنواعها وأساليبها المختلفة واختيار الأفضل والأكثر فعالية ودقة. وشدد المشاركون على أهمية تكثيف المؤتمرات الداخلية والإقليمية لمتابعة كل جديد على صعيد التحديثات الجديدة و دعوة الخبراء العالميين في هذه المجالات للإستفادة من خبراتهم و آرائهم و اختباراتهم و اختياراتهم.

وتنوعت مواضيع الحلقات النقاشية في جلسات اليوم الأخير للمؤتمر لتشمل التشخيص الحديث للسرطان بمختلف أنواعه حيث أجريت نقاشات عديدة حول أهمية ادخال الذكاء الإصطناعي في التشخيص ،وتم التركيز على ضرورة أن يكون إدخال التقنية محصورا في اتمام عملية التشخيص وليس في استبدال التشخيص بالذكاء الإصطناعي نظرا لمحدودية التطبيقات الحالية ولأن عمليات الذكاء الإصطناعي تعتبر مساعدة ومساندة تكميلية في قياس عدد الخلايا السرطانية في النسيج وفي تحصيل قياسات معينة في تشخيص الأمراض السرطانية .

كما تم التركيز على ضرورة مراقبة هذه التقنيات قبل ادخالها في العمل الطبي في الدولة ومناقشة عدة مواضع ذات علاقة بالجودة قبل وخلال ادخال هذه التطبيقات لمنع حصول أخطاء طبية في تطبيقاتها.

وأكد المحاضرون على أن تطبيقات الذكاء الإصطناعي تساعد على قياس نسب الخلايا السرطانية في الغدد اليمفاوية حين انتشار الورم فضلا عن المساعدة على قياس نسبة الخلايا الخبيثة داخل النسيج .

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