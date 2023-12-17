مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة: اللغة العربية جديرة باحتفاء عالمي يليق بأصالتها وعراقتها

أكد جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أن اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام يدعونا إلى إحياء قيمة لغتنا العربية وتذكر موروثها الخالد وتفردها المتميز فاللغة التي استوعبت مضامينها ومعانيها ومفرداتها العظيمة أرقى وأرفع إبداعات الفكر الإنساني واللغة التي يتحدثها ويتعلمها مئات الملايين من الناس حول العالم جديرة بإحتفاء عالمي يليق بأصالتها وعراقتها وحيوية حاضرها.

وأضاف - في تصريح اليوم بهذه المناسبة - أن اليوم العالمي للغة العربية يستقي معناه من عالمية هذه اللغة وإسهامها العميق في بناء جسور التواصل والتفاعل بين الأمم والشعوب على مر التاريخ..ونحن إذ نحيي هذه المناسبة ونزدهي بلغتنا الأم فإننا نذكر أنفسنا بالمسؤولية الكبرى التي تقع على عاتقنا أمام الأجيال القادمة ، مسؤولية أن نحمي لغتنا ونقوي حضورها ونثبت فعاليتها وقدرتها على احتواء تطورات العصر والتعبير عن أعقد وأدق ما قد يجول داخل العقل البشري.

وأكد أن ترسيخ حضور اللغة العربية لطالما شكل أولوية قصوى لدى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة حيث أطلقت المؤسسة العديد من البرامج والمبادرات والمشاريع مثل "مركز المعرفة الرقمي" الذي يسهم في توسيع الحضور الرقمي للغة العربية وتقليص الفجوة المعرفية و"برنامج دبي الدولي للكتابة" الذي يسعى لتشجيع المواهب الأدبية الشابة واحتضان الكتاب والمبدعين إضافة إلى مبادرة "بالعربي" التي تهدف إلى تعزيز استخدام اللغة العربية عبر الشبكة العنكبوتية.

واختتم بن حويربتصريحه قائلاً سنكون دوماً في مواقع الريادة للمضي قدماً بلغتنا العربية وسنواصل جهودنا ومبادراتنا من أجل صون لغتنا وتطويرها وتوسيع رقعة انتشارها لأنها مرآة حضارتنا وثقافتنا وهويتنا وسنبقى أوفياء لإرث أسلافنا حريصين على تعزيز مكانة لغتنا ودعم مسيرة حضارتنا العربية العريقة.