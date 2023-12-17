مانشستر سيتي يصل إلى السعودية للمشاركة في مونديال الأندية



وصل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي صباح اليوم الأحد إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وتواجد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند ضمن بعثة مان سيتي إلى السعودية، رغم معاناته من الإصابة وغيابه عن المباريات الأخيرة لفريقه.

ويواجه مانشستر سيتي فريق أوراوا الياباني، بطل آسيا، بعد غد الثلاثاء، في الدور نصف النهائي بمونديال الأندية.

وانطلقت كأس العالم للأندية في 12 ديسمبر الحالي بمدينة جدة، وتستمر منافسات البطولة على مدار عشرة أيام.

وستكون هذه آخر نسخة مكونة من سبعة أندية قبل توسيع البطولة إلى 32 فريقا في عام 2025.

ويشارك في النسخة الحالية من مونديال الأندية كل من اتحاد جدة السعودي مستضيف البطولة، ومانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، والأهلي المصري بطل إفريقيا، وكلوب ليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، وأوراوا ريد دياموندز الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وفلوميننسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

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