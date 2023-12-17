ابتكار مثير للجدل.. ذكور بعوض عقيمة تتولى القضاء على الملاريا عبر قطع ذرية الإناث

يأمل خبير أفريقي في علم الحشرات أن ينجح ابتكاره الطبي في القضاء على الملاريا التي تفتك بمئات الآلاف سنوياً في القارة الأفريقية عبر تعديل جينات البعوض الذكور لتصبح عقيمة، وهو ما أثار انتقادات من منظمات بيئية بخصوص تأثير ذلك على التنوع البيولوجي.

ويعمل عبد الله دياباتي، الذي يرأس علم الحشرات الطبية وعلم الطفيليات في معهد أبحاث العلوم الصحية في بوركينا فاسو، على تطوير تقنية مبتكرة يمكنها القضاء على أنواع البعوض الناقلة للملاريا عن طريق تغيير جيناتها.

وقال دياباتي لشبكة "سي إن إن" إن ابتكار أدوات مكافحة الملاريا هو الطريقة الوحيدة للتغلب على المرض.

وأضاف: "على الرغم من أن الناموسيات تقوم بعمل رائع، إلا أننا لدينا الآن مقاومة واسعة النطاق للمبيدات الحشرية في الأنواع المختلفة من البعوض، وخاصة تلك التي تنقل الملاريا، وهذا يجعل من الصعب هزيمة الملاريا بهذه الأدوات التقليدية. ولهذا السبب من المهم للغاية الابتكار والحصول على أدوات جديدة يمكن أن تكمل الأدوات الموجودة".

وقال دياباتي إنه متفائل بأن أداته لمكافحة ناقلات مرض الملاريا - والتي توصف بأنها "تكنولوجيا محرك الجينات" - يمكن أن تكون "مغيرة لقواعد اللعبة" عند طرحها.

وتنتقل الملاريا عن طريق لدغة أنثى بعوض الأنوفيلة المصابة بالمرض الطفيلي. وبم أن ذكور البعوض لا تلدغ، لذا فهي غير قادرة على نقل الملاريا.

ومن خلال محرك الجينات، يتم منع أنواع البعوض الأنثوية التي تنقل المرض من إنتاج ذرية إناث جديدة من خلال إطلاق ذكور معدلة وراثيا والتي تصبح عقيمة في البيئة.

وقال دياباتي إن أعداد إناث البعوض ستنضب وسيتوقف انتقال الملاريا.

وأوضح : "عندما يتم إطلاق البعوض (المعدل جينياً) في الميدان... فسوف ينتشر بين جميع مجموعات البعوض ويحد من انتقال الملاريا على الفور"، مضيفاً أن الدفع الجيني كان تدخلاً أكثر استدامة وملاءمة للميزانية لمكافحة الملاريا. فالبعوض المعدل وراثيا هو الذي يقوم بهذه المهمة نيابة عنك، على عكس التدخلات الأخرى حيث يتنقل العاملون من مكان إلى آخر للتوصيل.

ومع ذلك، قال دياباتي إن الأمر قد يستغرق بضع سنوات أخرى لنشر تكنولوجيا محرك الجينات في أفريقيا.

في عام 2019، أجرى تحالف أبحاث مكافحة ناقلات الأمراض التابع لدياباتي، المرحلة الأولى من المشروع من خلال إطلاق دفعة رائدة في أفريقيا من البعوض المعدل وراثيًا في بانا، وهي قرية في غرب بوركينا فاسو.

وتم إطلاق أكثر من 14000 من البعوض الذكور العقيم في نفس اليوم أثناء الإطلاق الخاضع للرقابة، وتم استعادة 527 من البعوض المطلق بعد 20 يومًا.

وحصل العالم والأستاذ المولود في بوركينا فاسو على جائزة Falling Walls لعام 2023 لإدارة العلوم والابتكار عن بحثه، الذي قال المنظمون إنه يقدم الأمل في مكافحة الملاريا.

وقتل المرض الطفيلي أكثر من 620 ألف شخص في عام 2020 وتسبب في 241 مليون حالة إصابة، معظمها بين الأطفال دون سن الخامسة في أفريقيا.

مخاوف بيئية

وقد رحبت السلطات الصحية خارج بوركينا فاسو بتكنولوجيا محرك الجينات التي ابتكرها دياباتي، لكن لا تزال هناك تساؤلات حول تأثيرها على البيئة عند إطلاقها بالكامل.

وقال لومباني مونثالي، مدير برنامج البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا في ملاوي،

إنه على الرغم من أن تكنولوجيا محرك الجينات هي "ابتكار جيد يأتي في الوقت المناسب"، إلا أن تأثيرها البيئي غير معروف.

وقامت منظمة (SOS)، ومقرها ألمانيا، بحملة قوية ضد تكنولوجيا الدفع الجيني، قائلة إنه لا يمكن التنبؤ بتأثيرها على النظم البيئية.

وقالت منظمة SOS على موقعها الإلكتروني: "كل كائن حي، حتى لو بدا خطيرًا أو ضارًا للإنسان، يؤدي مهامًا مهمة في بيئته". وأضاف أن "إبادة نوع ما أو حتى التلاعب به ستكون له عواقب على النظام البيئي بأكمله".

وأوضحت المجموعة المناصرة أن البعوض من بين المصادر الرئيسية لغذاء العديد من الحيوانات مثل الطيور واليعسوب.

وتعليقاً على هذه التحذيرات، قال دياباتي إن "المخاوف المحددة" بشأن تكنولوجيا محرك الجينات ستؤخذ في الاعتبار في عملية تطوير المشروع.

وأضاف: قررت أن أكرس حياتي لمكافحة هذا المرض الذي يخنق التنمية في أفريقيا ويحطم مستقبل حياة الملايين من الأفارقة.

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