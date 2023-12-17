عقدة الأندية البرازيلي الأهلي المصري في اختبار صعب أمام فلوميننسي في نصف نهائي المونديال



يواجه الأهلي المصري معضلة "تاريخية" عندما يلعب ضد فلوميننسي البرازيلي غدا الاثنين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وذلك في نصف نهائي مونديال الأندية.

ومن أصل مشاركاته العشر السابقة في بطولة كأس العالم للأندية التي تجمع سنويا أبطال القارات إضافة إلى ممثل عن البلد المضيف والتي ستتغير صيغتها اعتبارا من النسخة المقبلة عام 2025 بمشاركة 32 فريقا، انتهى مشوار الأهلي في نصف النهائي ثلاث مرات على أيدي أندية برازيلية.

ففي 2006 خلال مشاركته الثانية في البطولة، خرج الأهلي على يد إنترناسيونال بالخسارة 1-2 بعدما تخطى أوكلاند سيتي النيوزيلندي في ربع النهائي، ثم انتهى مشواره في الدور ذاته عام 2012 على يد كورثنيانز 0-1، وصولا إلى عام 2021 حين خسر أمام بالميراس 0-2.

ويأمل الأهلي، بطل إفريقيا، في لقاء الغد للتخلص من العقدة البرازيلية من بوابة فلوميننسي، على الرغم من أن مهمته لن تكون سهلة، بالنظر لقوة المنافس والمعطى التاريخي الذي قد يكون له تأثير على معنويات لاعبي الفريق المصري.

وكان الأهلي قد بلغ الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من كأس العالم للأندية، عقب فوزه على اتحاد جدة السعودي في الدور ربع النهائي بنتيجة 3-1، بينما تأهل فلوميننسي إلى هذا الدور تلقائيا باعتباره بطلا لقارة أمريكا الجنوبية.

تجدر الإشارة إلى أن فلوميننسي يخوض غمار بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه وذلك بعد تتويجه في الموسم الماضي بلقب كأس ليبرتادوريس.

ويضم فلوميننسي في صفوفه لاعبا خبيرا في شخص الظهير المخضرم مارسيلو الذي توج بلقب مونديال الأندية أربع مرات أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 مع فريقه السابق ريال مدريد الإسباني.

وعاد ابن الـ35 عاما في فبراير الماضي إلى نادي بداياته الكروية (فلوميننسي)، ونجح في قيادته إلى إحراز لقب كوبا ليبرتادوريس لأول مرة في تاريخه، ليضيفه الدولي البرازيلي السابق إلى خزائنه الممتلئة بالكؤوس، أبرزها دوري أبطال أوروبا خمس مرات مع ريال مدريد.

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