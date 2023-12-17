«دي بي ورلد» تنقل مكتبها الرئيس العالمي إلى مدينة إكسبو دبي

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عن خطتها لنقل مكتبها الرئيس العالمي إلى مدينة إكسبو دبي، ما يمثل أحدث إنجاز في رحلة الشركة الممتدة على مدار 50 عاماً، حيث تواصل المجموعة توسيع حلول سلاسل التوريد العالمية.



ويعد الانتقال إلى مدينة إكسبو دبي، جزءاً من رحلة المجموعة، وتحوّلها من مشغل ميناء محلي في عام 1972، إلى مزود عالمي حقيقي لحلول سلاسل التوريد، ما يُحدث نقلة هائلة في أساليب التجارة العالمية. وكان مقر مجموعة موانئ دبي العالمية في منطقة جبل علي، التي تمثل قلب عمليات الموانئ والمنطقة الحرة، منذ أن حملت المجموعة اسمها الحالي في سبتمبر 2005.



وقال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «لا يمثل انتقال المكتب الرئيس لمجموعة موانئ دبي العالمية إلى مدينة إكسبو دبي مشروعاً منعزلاً، بل يمثل أحد المشاريع ضمن مسيرة تحوّلنا الشامل، لنصبح المزود العالمي الرائد لحلول سلاسل التوريد المتكاملة. إن الانتقال إلى مدينة إكسبو دبي، يضعنا في قلب مستقبل دبي، ويدل أيضاً على التزامنا بالابتكار والاستدامة، وتحقيق التدفق التجاري لمتعاملينا العالميين».



وأضاف: «إننا واثقون من أن مقرنا الجديد والمتقدم، لن يعزز نمونا المستمر فحسب، بل سيكون أيضاً بمثابة شهادة على تفانينا في التميّز والحفاظ على البيئة. وفي جميع أعمالنا، نلتزم بتوفير حلول مستدامة للمتعاملين والشركاء، وهذه العقلية المبتكرة نفسها، هي التي تقود رؤية مكتبنا الرئيس الجديد».



وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيسة التنفيذية لسلطة مدينة إكسبو دبي: «باعتبارها مركزاً في المخطط الرئيس الحضري لدبي 2040، تلتزم مدينة إكسبو دبي بتوفير منظومة بيئية للنمو المستدام عبر القطاعات الرئيسة في الإمارة، بالإضافة إلى قيادة العمل الهادف والمتعلق بعدد من أكبر التحديات في عصرنا. ومن خلال مواصلة إرث إكسبو 2020، يسعدنا أن نرحب بعودة مجموعة موانئ دبي العالمية إلى مدينة إكسبو دبي مرة أخرى، حيث نتعاون ونعمل معاً على تحقيق رؤيتنا المشتركة نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع».



وسوف يستوعب المكتب الرئيس الجديد - المكون من تسعة طوابق، بمساحة 37,300 متر مربع - ما يقرب من 800 موظف، وسيوفر منصة للمتعاملين والشركاء للتعامل مباشرة مع مجموعة موانئ دبي العالمية - عبر الموانئ والمحطات والخدمات البحرية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. وسيتم تخصيص الطابقين الأولين للمتعاملين الخارجيين والزوار، كما ستكون هناك مساحة للاجتماعات غير الرسمية، وصالات لتناول الطعام، ومرافق اجتماعات لكبار الشخصيات.



وقال خوان كارلوس ساهدالا الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «كانت عملية تصميم المقر الرئيس الجديد لموانئ دبي العالمية في مدينة إكسبو دبي، رحلة مليئة بالحيوية. وتمثل هدفنا في تشكيل مساحة تمزج بشكل متناغم بين الشكل والنواحي العملية، والاستجابة لمتطلبات الاستدامة، وتلخص جوهر التفكير المستقبلي لتطور دبي».



وتلتزم مجموعة موانئ دبي العالمية، بتقليص تأثيرها البيئي، وسيضم المكتب الرئيس تقنيات موفرة للطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة، وستستخدم فيه مواد بناء صديقة للبيئة. وسيتم اعتماد المشروع وفقاً لأعلى الشهادات المتاحة، كما سيتضمن مقاربة مستدامة في عملية بناء المبنى نفسه، ما يرسي معياراً جديداً للمنطقة. ويتضمن المشروع استخدام عربات الغولف الكهربائية، كوسيلة نقل، ما يسهل التنقل بين مناطق مختلفة من موقع المشروع. ويمكن للموظفين والزوار الاستفادة من هذه العربات، ما يضمن سهولة الحركة داخل المبنى.



وقال الدكتور عمرو الصبان نائب الرئيس الأول للتخطيط وإدارة المشاريع في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «تتمثل إحدى السمات الرئيسة للمبنى في مكانته كمبنى ذكي متطور. ويعني ذلك أنه يتم دمج الحلول التكنولوجية المتطورة لتعزيز الكفاءة والإنتاجية والاتصال بين الموظفين من مختلف الأقسام والمواقع داخل المجموعة. ويشمل مفهوم المبنى الذكي، مجموعة واسعة من الأنظمة والحلول المتقدمة، ومن المزايا الرئيسة: حلول كفاءة الطاقة، وأنظمة إدارة المباني، وأنظمة المصاعد الذكية، وأنظمة المراقبة الذكية بالصوت والفيديو».



تم دمج التصميم مع جناح التدفق الشهير ونافورة المياه في مبنى مجموعة موانئ دبي العالمية، الذي لاقى إعجاباً كبيراً من الزوار خلال معرض إكسبو 2020. واستقبل الجناح ما يقرب من 3000 مسؤول حكومي، و2500 من قادة الفكر، و10000 طالب، وأكثر من 1.2 مليون زائر، خلال المعرض الذي استمر لستة أشهر.



وقد تم تكليف «دي إي سي دايناميك ديزاين استوديو» الديناميكي، ومقرها دبي، بتأسيس بناء يعكس رؤية مجموعة موانئ دبي العالمية لمستقبل التجارة العالمية، تجمع بين النواحي العملية، وتلبية متطلبات الاستدامة واللمسات الجمالية.



ويتضمن المشروع أيضاً منطقة لوقوف السيارات تعمل آلياً، ما يوضح التزام مجموعة موانئ دبي العالمية بالتقدم التكنولوجي في كل جانب من جوانب أعمالها. ولا يؤدي هذا الحل المبتكر لمواقف السيارات، إلى تعزيز استخدام مساحة الأرض إلى أقصى حد ممكن فحسب، بل يتماشى أيضاً مع الأهداف البيئية للمجموعة في تقليل البصمة الكربونية المرتبطة بمرافق مواقف السيارات التقليدية. ويوفر المشروع أيضاً مرافق سطحية لوقوف السيارات بالقرب من المداخل، صُممت خصيصاً لمواقف شحن السيارات الكهربائية، ما يعني تعزيز سهولة الاستخدام، والتشجيع على استخدام وسائل النقل المستدامة والفعّالة.



وتتطلع موانئ دبي العالمية إلى الترحيب بضيوفها في مكتبها الرئيس العالمي الجديد بمدينة إكسبو دبي، حيث تتلاقى التجارة والتكنولوجيا والتقاليد العريقة، لتصنع مستقبلاً أكثر إشراقاً للتجارة العالمية.



رحلة مجموعة موانئ دبي العالمية



1972 بدأت قصة مجموعة موانئ دبي العالمية كمشغل لميناء راشد الجديد في دبي، أول ميناء تجاري في الإمارة

1979 افتتاح جبل علي، منصة انطلاق أعمال مجموعة موانئ دبي العالمية



1999 اكتمال أول مشروع دولي في جدة، المملكة العربية السعودية



1999 إطلاق موانئ دبي العالمية في الهند من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص في محطة نافا شيفا



2003 دخلت موانئ دبي العالمية أوروبا من خلال امتياز في ميناء كونستانتسا في رومانيا



2005 الاستحواذ على محطات سي إس إكس وتوسيع نطاق الأعمال إلى آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية



2006 الاستحواذ على شركة بي آند أو، رابع أكبر مشغل للموانئ في العالم



2013 افتتاح «لندن جيتواي» في المملكة المتحدة -- مركز تجاري جديد عالي التقنية في أوروبا



2017 استحوذت موانئ دبي العالمية على ملكية شركة إمبرابورت في البرازيل بنسبة 100 %



2022 الاستحواذ على شركتي إمبيريال لوجستيكس وسينكريون، وإطلاق خدمات (DUBUY)، وتوسيع الخدمات البرية وعبر الإنترنت



2023 إعلان مجموعة موانئ دبي العالمية عن انتقالها من جبل علي إلى مدينة إكسبو دبي