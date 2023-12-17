تشييع جثمان الشهيد الطفل بدحة في دير عمار غرب رام الله

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- شيع أهالي قرية ومخيم دير عمار، غرب رام الله، جثمان الشهيد الطفل عطا الله بدحة (16 عاما)، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس السبت.

واستشهد الطفل بدحة، وأصيب شابان آخران بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لقرية ومخيم دير عمار.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت دير عمار، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي تجاه الشبان، ما أدى لإصابة 3 شبان بالرصاص الحي، في البطن والصدر والقدم، أعلن عن استشهاد أحدهم لاحقا.

ونقل جثمان الشهيد الطفل عطا الله بدحة من مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله إلى منزله في مخيم دير عمار، حيث ألقى ذووه نظرة الوداع عليه، ثم انطلق موكب التشييع الى مسجد القرية للصلاة عليه ومن ثم إلى المقبرة لمواراته الثرى.

وأكد ذوو الشهيد أن عطا الله أصيب برصاص الاحتلال في الصدر بينما كان على شرفة المنزل.

وقال والده زياد بدحة، إن نجله كان يود الخروج برفقة عدد من أقاربه بالتزامن مع الاقتحام الذي قامت به قوات الاحتلال للمخيم، فطلبتُ منه عدم الخروج من المنزل، وتوجه إلى الشرفة.

وأضاف: "بعد فترة وجيزة دخل الى المنزل قادما من الشرفة وقال انه قد أصيب بالرصاص، وطلب مني ان اسامحه، وكشف عن صدره ورأيت رصاصة قد اخترقته.



