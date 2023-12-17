الاحتلال يعزل المعتقل القائد مروان البرغوثي ويرفض الإفصاح عن مكانه

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، اليوم الأحد، أن إدارة سجون الاحتلال ترفض الإفصاح عن مكان عزل الأسير القائد مروان البرغوثي بعد نقله من معتقل (عوفر) وعزله منذ ما يزيد على أسبوع.
وحملتا في بيان صحفي صادر عنهما، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل القائد مروان البرغوثي.
وأضاف البيان "أن إدارة السجون ادعت وجود المعتقل البرغوثي في معتقل عزل (أيالون– الرملة)، واتضح لاحقا أنه نقل إلى عزل معتقل (ريمونيم)".
يشار إلى أن المعتقل مروان البرغوثي من بلدة كوبر قرب رام الله والبيرة، ومعتقل منذ 15 نيسان 2002، ويُعتبر أول نائب فلسطيني، وأول عضو من اللجنة المركزية لحركة "فتح" تعتقله سلطات الاحتلال، وتحكم عليه بالسجن خمسة مؤبدات و40 عاما.
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