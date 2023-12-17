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الاحتلال يعزل المعتقل القائد مروان البرغوثي ويرفض الإفصاح عن مكانه

12/17/2023 7:27:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، اليوم الأحد، أن إدارة سجون الاحتلال ترفض الإفصاح عن مكان عزل الأسير القائد مروان البرغوثي بعد نقله من معتقل (عوفر) وعزله منذ ما يزيد على أسبوع.

وحملتا في بيان صحفي صادر عنهما، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل القائد مروان البرغوثي.

وأضاف البيان "أن إدارة السجون ادعت وجود المعتقل البرغوثي في معتقل عزل (أيالون– الرملة)، واتضح لاحقا أنه نقل إلى عزل معتقل (ريمونيم)".

يشار إلى أن المعتقل مروان البرغوثي من بلدة كوبر قرب رام الله والبيرة، ومعتقل منذ 15 نيسان 2002، ويُعتبر أول نائب فلسطيني، وأول عضو من اللجنة المركزية لحركة "فتح" تعتقله سلطات الاحتلال، وتحكم عليه بالسجن خمسة مؤبدات و40 عاما.


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