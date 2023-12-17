الاحتياطي الأجنبي في الأردن يتراجع 1% خلال نوفمبر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد البنك المركزي الأردني أن احتياطي العملات الأجنبية تراجع في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنسبة 1% إلى 17.09 مليار دولار مقارنة مع 17.26 مليار دولار في نهاية عام 2022.تحسن السياحة



على الرغم من ذلك شهد الأردن تحسنا منذ بداية العام الحالي في الدخل السياحي وحوالات المغتربين في حين تراجعت الاستثمارات الأجنبية التي تؤثر في مخزون العملات للمملكة مع توقعات الأمم المتحدة بأن تتكبد المملكة خسائر مالية مع استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة.

وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2023، بنسبة 30.5% بتسجيله لما قيمته 4.89 مليار دينار (6.9 مليار دولار) مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5.9 مليون سائح وبنسبة نمو بلغت 29.2% منذ بداية العام.

التضخم



ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الأردن بنسبة 1.27% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكان التضخم السنوي في الأردن قد صعد بنسبة 1.36% خلال أكتوبر/تشرين الأول من 1.19% في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكانت أقرت الحكومة موازنة العام المالي الجديد 2024 بعجز متوقع يبلغ 2.1% مقابل 2.6% في 2023.

وتوقع وزير المالية محمد العسعس، أن تبلغ نسبة النمو خلال العام الجديد 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي من دون تغيير عن العام السابق.

كما قررت الحكومة عدم إضافة أي ضرائب جديدة في موازنة العام الجديد، مشيرة إلى أن الإنفاق الحكومي العام المقبل سيكون هو الأعلى في تاريخ المملكة.

وكان جرى الشهر الماضي اتفاق المملكة مع صندوق النقد الدولي لبدء تنفيذ برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي يمتد للسنوات الأربع المقبلة بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار.

وستخسر اقتصادات مصر والأردن ولبنان 2.3% من ناتجها المحلي أو 10.3 مليار دولار بنهاية 2023 جراء حرب غزة، حسب تقييمات مبدئية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

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