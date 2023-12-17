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شركة شحن عالمية توقف شحن البضائع من وإلى إسرائيل حتى إشعار آخر

12/17/2023 7:26:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت شركة الشحن "أو أو سي إل" (OOCL) ومقرها هونغ كونغ إنها ستوقف شحن البضائع من وإلى إسرائيل فورا وحتى إشعار آخر.

وكانت قد اعلنت شركات الشحن العالمية "ميرسك" و"الألماني "هاباغ لويد" الوقف المؤقت لعملياتهما عبر البحر الاحمر .


ويأتي قرار الشركات الملاحية بعد استهداف جماعة الحوثي باليمن سفنا مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.

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