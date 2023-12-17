شركة شحن عالمية توقف شحن البضائع من وإلى إسرائيل حتى إشعار آخر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت شركة الشحن "أو أو سي إل" (OOCL) ومقرها هونغ كونغ إنها ستوقف شحن البضائع من وإلى إسرائيل فورا وحتى إشعار آخر.
وكانت قد اعلنت شركات الشحن العالمية "ميرسك" و"الألماني "هاباغ لويد" الوقف المؤقت لعملياتهما عبر البحر الاحمر .
ويأتي قرار الشركات الملاحية بعد استهداف جماعة الحوثي باليمن سفنا مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.
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