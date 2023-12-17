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محمد نور طرح جديده الغنائي وإبنته عليا بطلة الأغنية - فيديو

12/17/2023 7:26:31 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدرت أحدث أغنيات النجم المصري محمد نور بعنوان "عليا" حصرياً على موقعي "يوتيوب" و"ساوند كلاود"، باللهجة المصرية .

وجاء النص من السهل الممتنع في وصفه للحب والغزل، وتمحورت فكرة الأغنية على "عليا" تلك الفتاة الجميلة والمختلفة عن غيرها من الفتيات.

وعلى صعيد الصورة، شاركت عليا ابنة محمد نور والدها في الفيديو كليب، حيث كانت الصورة حقيقية وواقعية بين الأب وإبنته، حيث الإهتمام والحرص من الوالد على إبنته ومشاركته لتفاصيل حياة صغيرته.

لها

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