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توضيح صادر عن وزارة التربية بشأن مكرمة أبناء المعلمين

12/17/2023 7:26:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة أبناء المعلمين الذين تم ترشيحهم للاستفادة من مكرمة أبناء المعلمين (الدفعة الرابعة/درجة البكالوريوس) وفق الحدود الدنيا للمحافظات المثبتة بالجدول أدناه لاستكمال إجراءات الايفاد حسب الأصول في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس القادم الموافق 2023/12/21.

وذلك بإرفاق الوثائق التالية على الرابط الإلكتروني:


صورة عن كشف علامات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.
صورة عن دفتر العائلة (صفحة الأب، والأم، والطالب).
صورة عن هوية الأحوال المدنية.
صورة عن الهوية الجامعية أو ما يعادلها.
شهادة عدم محكومية.
سند الكفالة: (ينظم سند الكفالة مع الموفد وكفيله على أربع نسخ يحتفظ كاتب العدل بنسخة وتسلم باقي النسخ للمنسق). (يتم ختم النسخ من مديرية التربية والتعليم).
العقد الخاص بالطالب المبعوث (نسختان). (يتم ختم النسخ من مديرية التربية والتعليم).
الإيصالات المالية للفصل الأول من العام الدراسي 2023 / 2024 مختومة من الجامعة حسب الأصول أو ما يعادلها.


ومن ثم يقوم الطالب بتسليم النسخ الورقية من الوثائق المشار إليها أعلاه الى منسق الوزارة في الجامعة

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