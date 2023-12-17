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روسيا تحمي مدرعاتها بمنظومات جديدة للحرب الإلكترونية

12/17/2023 7:26:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي أن روسيا ستجهّز جميع مدرعاتها تقريبا بمنظومات الحرب الإلكترونية "Lesochek".
وفي إجابة على سؤال طرحه المراسل العسكري، دميتري كولكو خلال المؤتمر قال بوتين:"تعلم أنه تظهر العديد من الأشياء في مجال أنظمة الحرب الإلكترونية، ربما تعرف كل تسمياتها، وربما أفضل مني. Lesochek- هذه المنظومة الجديدة تثبت على جميع المركبات المدرعة تقريبا، وقدر الإمكان، وسنزيد أعداد هذه المنظومات بالطبع".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نشرت في وقت سابق مقطع فيديو يظهر مدرعة BMD-4M روسية مجهزة بمنظومة Lesochok المذكورة.

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