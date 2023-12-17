نانسي عجرم تنسحب من ختام 'ميدل بيست'

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عدم مشاركتها في الحفل الختامي من مهرجان "ميدل بيست" ضمن فعاليات "موسم الرياض"، بسبب المغفور له أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح.
وجاء في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي: "نانسي اعتذرت عن ميدل بيست، بعد الإعلان عن وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لمشاركة الشعب الكويتي مصابهم الأليم".
لها
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