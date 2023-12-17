Sunday, 17 December 2023 05:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نانسي عجرم تنسحب من ختام 'ميدل بيست'

12/17/2023 7:26:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عدم مشاركتها في الحفل الختامي من مهرجان "ميدل بيست" ضمن فعاليات "موسم الرياض"، بسبب المغفور له أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح.
وجاء في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي: "نانسي اعتذرت عن ميدل بيست، بعد الإعلان عن وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لمشاركة الشعب الكويتي مصابهم الأليم".

لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN17122023000208011052ID1107610555

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث