وليامز يهز شباك أتلتيكو مدريد بهدف عالمي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قاد الجناح الإسباني نيكو وليامز، فريقه أتلتيك بلباو لتحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد السبت ضمن منافسات المرحلة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وانتظر بلباو حتى الشوط الثاني لتسجيل هدفين عبر مهاجمه غوركا غوروسيتا ووليامز في الدقيقتين 51 و64.
وبهذا الفوز، رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 32 نقطة وقفز إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني.
أما أتلتيكو مدريد، فقد خسر مباراته الرابعة في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الثالث متفوقا بفارق الأهداف عن برشلونة، لكن الأخيرة سيكون بمقدوره انتزاع المركز الثالث في حال فوزه وحتى تعادله مع فالنسيا في المباراة التي ستجمعهما في وقت لاحق اليوم.
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