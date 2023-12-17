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وليامز يهز شباك أتلتيكو مدريد بهدف عالمي

12/17/2023 7:26:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قاد الجناح الإسباني نيكو وليامز، فريقه أتلتيك بلباو لتحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد السبت ضمن منافسات المرحلة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وانتظر بلباو حتى الشوط الثاني لتسجيل هدفين عبر مهاجمه غوركا غوروسيتا ووليامز في الدقيقتين 51 و64.



وبهذا الفوز، رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 32 نقطة وقفز إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني.
أما أتلتيكو مدريد، فقد خسر مباراته الرابعة في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الثالث متفوقا بفارق الأهداف عن برشلونة، لكن الأخيرة سيكون بمقدوره انتزاع المركز الثالث في حال فوزه وحتى تعادله مع فالنسيا في المباراة التي ستجمعهما في وقت لاحق اليوم.

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