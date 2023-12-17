الاحتلال يقتحم بلدة ترقوميا غرب الخليل
التاريخ
12/17/2023 7:26:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة ترقوميا، غرب الخليل.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ترقوميا ومنطقة فرش الهوى شمال غرب الخليل، واجرت عمليات تفتيش لعدة منازل، خاصة القريبة من مستوطنة "تيلم" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين.
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