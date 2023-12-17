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الدوري السعودي: رقم إيجابي نادر.. ورونالدو الغائب الحاضر

12/17/2023 7:26:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين تراجعا ملحوظا في المعدل التهديفي، لكنها أعادت رقما إيجابيا بعد غياب طويل.
وأسدل الستار على الجولة 17، مساء السبت، حيث أقيمت 8 مباريات فقط، وتأجلت قمة النصر والاتحاد لظروف مشاركة العميد في كأس العالم للأندية 2023.
المباريات ال8 شهدت 15 هدفا، بمعدل 1.87 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل ضعيف بالمقارنة مع الجولة 16 التي شهدت معدلا تهديفيا 2.77 هدف في كل مباراة، بتسجيل 25 هدفا في 9 مباريات.
ورغم التراجع التهديفي، إلا أن الجولة 17 لم تعرف أي تعادل سلبي، بعد أن انتهت 6 مباريات بفوز أحد الفريقين، إضافة إلى تعادلين إيجابيين.
وكانت الجولة 16 شهدت مباراتين بلا أهداف رغم المعدل التهديفي العالي.
جولة بلا بطاقات حمراء
ولم تشهد الجولة 17 أي بطاقة حمراء، لتسجل رقما إيجابيا غاب عن المسابقة منذ الجولة الثامنة، التي انتهت في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي.
فمنذ ذلك الوقت، شهدت جولات الدوري السعودي بطاقة حمراء على الأقل، فيما ارتفع العدد إلى 5 بطاقات في الجولة الماضية.
مربع ذهبي مستقر
ولم يعرف المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري السعودي أي تغييرات، حيث واصل الهلال صدارة الجدول برصيد 47 نقطة، حيث استغل غياب النصر، ليوسع الفارق إلى 10 نقاط.
وتواصلت المنافسة بين الأهلي والتعاون في المركزين الثالث والرابع برصيد 34 نقطة لكل منهما، كما اتسع الفارق بينهما والاتحاد، صاحب المركز الخامس، إلى 6 نقاط.
الهلال يواصل الصدارة
ورفع الهلال رصيده من الأهداف إلى الرقم 50، بعد ثنائيته ضد الوحدة، ليوسع الفارق مع النصر إلى 7 أهداف في قائمة أكثر الفرق تهديفا.
ورغم تسجيل 4 أهداف في مرمى الفيحاء، يبقى الأهلي بعيدا في المركز الثالث ب36 هدفا.
وبعد أن حافظ الزعيم على نظافة شباكه، بقي في صدارة قائمة الفرق الأقل استقبالا للأهداف ب9 أهداف، متفوقا على التعاون، الذي استقبل 15 هدفا.
رونالدو الغائب الحاضر
ورغم غيابه عن الجولة لتأجيل مباراة النصر والاتحاد، حافظ كريستيانو رونالدو، قائد العالمي، على صدارة قائمة هدافي المسابقة برصيد 16 هدفا.
وسجل كل من ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، وجورج نكودو، نظيره في ضمك، هدفا في الجولة 17، ليقلصا الفارق مع الدون، فالصربي يأتي في المركز الثاني ب15 هدفا، فيما يحل الكاميرون ثالثا ب14 هدفا.
ولم تهتز أيضا صدارة رونالدو في قائمة الأكثر صناعة للأهداف، حيث يظل البرتغالي في المركز الأول ب8 تمريرات حاسمة، بالتساوي مع الإسباني ألفارو ميدران، نجم التعاون.
وواصل المغربي ياسين بونو، حارس الهلال، صدارته قائمة أكثر الحراس حفاظا على نظافة الشباك، حيث خرج بشباك بيضاء للمرة العاشرة هذا الموسم، لكن السنغالي إدوارد ميندي، حارس الأهلي، يطارده بعد أن خرج بشباك نظيفة للمرة التاسعة.

ملاعب

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