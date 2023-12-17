سرايا القدس تشتبك مع قوة إسرائيلية من 7 جنود وتوقعهم بين قتيل وجريح

سرايا القدس تشتبك مع قوة إسرائيلية من 7 جنود وتوقعهم بين قتيل وجريح
التاريخ
12/17/2023 7:26:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت سرايا القدس، الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة من 7 جنود في محور حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وأوقعوهم بين قتيل وجريح.
هذا واكدت سرايا القدس مسبقا إنها قصفت حشودا إسرائيلية في جحر الديك وشرق المغازي بالمنطقة الوسطى بقذائف هاون من العيار الثقيل .
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