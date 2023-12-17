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سرايا القدس تشتبك مع قوة إسرائيلية من 7 جنود وتوقعهم بين قتيل وجريح

12/17/2023 7:26:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت سرايا القدس، الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة من 7 جنود في محور حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

هذا واكدت سرايا القدس مسبقا إنها قصفت حشودا إسرائيلية في جحر الديك وشرق المغازي بالمنطقة الوسطى بقذائف هاون من العيار الثقيل .

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