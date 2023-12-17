الخصاونة: نشجِع على التبرع بعمل يوم بدلاً من الإضراب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وضع رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، أعضاء مجلس الوزراء بصورة النشاط المستمرّ والدؤوب الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني لحشد التأييد الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم والجرائم التي ترتكب بحق أهلنا في غزة وعنف المستوطنين المرفوض بحق أهلنا في الضفة الغربية.



وأكد الخصاونة، خلال جلسة لمجلس الوزراء الأحد، على ثوابت الأردن المعروفة والرافضة بشكل كامل لإيجاد أي ظروف أو اشتراطات تفضي أو تدفع أشقاءنا وأهلنا في الضفة الغربية أو غزة إلى خارج حدود الضفة والقطاع.



وقال، إن أي نمط من أنماط التهجير يكون بهذه الحالة تهجيراً قسرياً ويشكل خرقاً مادياً ليس فقط للقانون الدولي والقانون الإنساني الدَّولي، وإنما أيضاً لنصوص واضحة في اتفاقية السلام وغيرها.



وأشار إلى أن المواقف الدولية واضحة إزاء رفض كل ما من شأنه إنتاج ظروف تؤدي إلى جعل خيار التهجير وارداً، وهذه المواقف المعلنة شفهياً يجب أن تقرَن بأعمال تبدأ بتوافقات ضرورية للوصول إلى وقف مستدام وثابت ودائم لإطلاق النار.



وقال الخصاونة، إن جلالة الملك شدد عبر سنوات أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار والازدهار والسّلام إلا عبر العمل الجاد والممنهج والمحدَّد بسقوف زمنية لتجسيد حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدَّولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .



وأشار إلى أن حلّ جميع القضايا الجوهريَّة المتعلقة بالقدس والمستوطنات واللاجئين والأمن والحدود وفقاً للمرجعيات الدولية المتوافَق عليها، وبما يلبّي المصالح الحيوية الأردنية.



وقال الخصاونة إن "جيشنا العربي وكوادرنا الطبية عبر مسيرة الدولة الأردنية وتاريخها امتزجت دماؤهم بدماء أشقائنا في فلسطين في ملاحم ومعارك يعرفها الجميع، وهذا الأرث ممتدّ ومستمرّ".



وأضاف أن الإصابات التي لحقت بعدد من كوادر المستشفى الأردني الميداني في تل الهوى في شمال غزة في إطار خدمة مستمرة نقدمها لأهلنا في غزة منذ عام 2009، بالإضافة إلى مستشفى آخر يقدم خدمات ويُجرى عمليات للآلاف في خان يونس، فضلاً عن مستشفى ثالث في نابلس في الضفة الغربية.



وأشار الخصاونة إلى أن شريان الدعم والإسناد الذي نقدمه لأشقائنا الفلسطينيين شمل إرسال أدوية ومستلزمات صحية وطبية وقمح وحبوب وقوافل مساعدات وعمليات إنزال بالطائرات لإيصال المساعدات للمستشفيات الميدانية في غزة، لدعم صمود الأشقاء في هذه الظروف.



وأكد أن الأردن سيستمر في هذا الموقف وفي تحشيد الدعم حوله للوصول إلى وقف إطلاق نار مستدام ومن ثم العودة إلى عملية سياسية جادة محددة بسقوف زمنية نادى بها جلالة الملك دائماً، للوصول الى تجسيد حلّ الدولتين الذي يؤسس لأمن واستقرار وسلام حقيقي.



وقال الخصاونة "شعبنا وكما هو دأبه يرتقي دوماً إلى مستوى الحدث والمسؤولية الوطنية ويدرك أن دعوات التحريض والتشكيك مغرضة، وتستهدف المساس بأمننا وسلمنا المجتمعي واقتصادنا، ولم يسمح بأن تجرّ فئة قليلة ضالة البلاد إلى أتون هذه الاتجاهات التي تستهدف حالة الاستقرار الوطني".



وأضاف "سمعنا ونسمع الكثير من أوجه التشويه والتضليل والكذب عن نشاطات تجري في الأردن وعبر الأردن من شأنها أن توفر غطاءً أو دعماً لاستمرار آلة التقتيل التي نعمل بدأب وجدية على وقفها".



وأشار إلى أن الكثير من الأكاذيب تطالعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وآخرها ما كان يؤشر إلى ضلوع الأردن بترتيبات متعلقة بجسور برية.



وقال الخصاونة "نقولها بملء الفم وللمرة الأخيرة، النقل الذي يمرّ ويخرج من وإلى الأردن لم تتغير ترتيباته منذ سنوات طويلة، وترتيبات النقل الحاكمة والضابطة لدخول الأشخاص والبضائع عبر الترانزيت هي ذات الترتيبات القائمة منذ عقود، ولم يجرِ عليها أي تغيير أو تعديل أخيراً وما بعد السابع من تشرين الأول الماضي".



وأضاف "كلنا مع الحالة الوطنية العامة والحالة الدولية العامة في إطار إنتاج الضغط الدَّولي اللازم لوقف هذا التقتيل والعدوان والجرائم الآثمة التي تقترفها إسرائيل بحقّ الأطفال والمسنين والمدنيين والأبرياء في غزّة"، مشيرا إلى أنه "بدأنا نلمس تغييراً وانعطافاً في المواقف الدولية تجاه الجرائم التي تقترفها إسرائيل، ونقول بأمانة واعتزاز أنّ لجلالة الملك عبدالله الثاني دوراً طليعياً وكبيراً فيها".



وأكد الخصاونة أن الحالة الوطنية والاجتماعية والاقتصادية المتماسكة والمحصنة والمتينة في الأردن هي التي تمكّننا من تقديم العون والدعم والإسناد لاشقائنا في فلسطين لنيل حقوقهم المشروعة ولوقف الاعتداءات الآثمة والمستمرة عليهم.



وأضاف أن الحالة الوطنية والاجتماعية والاقتصادية المتماسكة تصبح مطلباً وطنياً أساسياً وبالتالي فإنّ الدعوات المتعلقة بشلّ النشاط الاقتصادي من إضرابات وغيرها لم ولا تخدم دعم أهلنا في غزة وإسنادهم بشيء، وتفضي وتؤدي إلى ضرر بأرزاق الناس وبالحالة الاقتصادية.



ودعا إلى ضرورة أن "نُعمل العقل تجاه التعامل مع هذه الدعوات ونحن نثق في حكمة وعقل ووجدانيات أهلنا ونتساءل: بماذا يخدم الإضراب العام في الأردن التي يوجد اتحاد بين موقفها الرسمي والشعبي تجاه دعم وإسناد أهلنا في غزة وفلسطين؟"



وأكد الخصاونة أيّ إضراب أو نشاط هو تعبير يستهدف الضغط السياسي للوصول إلى موقف معين ونحن لدينا موقف متحِد ما بين القيادة والحكومة والشعب، وبالتالي تصبح هذه الدعوات ضرباً من إيذاء الذات وإنتاج الوهن في الجبهة الداخلية الأردنية.



وأضاف أن المطلوب أن تكون الجبهة الداخلية قوية اقتصادياً واجتماعياً وفي وضع تستطيع فيه أن تخدم وتقدم العون اللازم لأهلنا في غزة والضفة الغربية بما فيه العون الاقتصادي.



وقال الخصاونة "نثق دوماً بوعي المواطنين تجاه هذه القضايا ونساند قطاعاتنا الاقتصادية والصناعية والتجارية في انتظام سيرورة الحياة، سيما وأنّ هناك ملايين الراغبين بتقديم الدعم العيني والنقدي والوجداني لأهلنا في فلسطين وغزة"، مضيفا أن الحكومة تشجع على التبرع بعمل يوم بدلاً من الإضراب لصالح النشاط الإنساني والإسناد الإنساني لأهلنا في قطاع غزة.



واستهل رئيس الوزراء بشر الخصاونة جلسة مجلس الوزراء، الأحد، بتقديم أصدق مشاعر التعزية والمواساة بوفاة سمو أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر والسلوان.



وقال إن دولة الكويت الشقيقة تميزت على الدوام بمواقفها الأخوية الداعمة لمختلف القضايا العربية والمساندة للمملكة الأردنية الهاشمية، وتجمعنا معها على الدوام علاقات أخوية متميزة.