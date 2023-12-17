Sunday, 17 December 2023 05:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تشافي: أشعر بخيبة أمل.. وهذه مشكلة برشلونة

12/17/2023 7:26:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يشعر تشافي مدرب برشلونة، بخيبة أمل عقب التعادل 1-1 مع فالنسيا، السبت، ضمن منافسات الجولة 17 من عمر الليجا.
وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة آس "كنا نستحق الفوز على فالنسيا، ظهرنا بشكل جيد وفعلنا كل شيء للفوز".
وأضاف "نعاني من مشاكل كبيرة في الفاعلية، يتوجب أن نكون أكثر قوة في منطقة جزاء الخصم، وأهدرنا اليوم نقطتين، والخروج بنقطة لا يجعلنا نشعر بالرضا".
وتابع "لا يمكننا أن نتهاون بهذه الطريقة، وكانت بمثابة مباراة نهائية، وكانت تحت سيطرتنا وكنا في الطريق لتسجيل الهدف الثاني".
وأردف "بالدي؟ لقد كان جيدًا وصنع مجموعة فرص، والفريق بشكل عام كان جيدًا وتمت السيطرة على المباراة".
وأتم "أنا هادئ وبنفس الحماس كما هو الحال دائما، لكن اليوم أشعر بخيبة أمل".

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN17122023000208011052ID1107610548

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث