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رعب في البريميرليج.. انهيار لاعب يلغي مباراة بورنموث ولوتون

12/17/2023 7:26:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ألغيت مباراة بورنموث ولوتون تاون على ملعب فيتاليتي، في الجولة 17 من البريميرليج، بعد سقوط توم لوكيير، لاعب لوتون تاون، بشكل مفاجئ.
وركض روب إدواردز مدرب لوتون تاون، ليطالب لاعبيه بالابتعاد، لإفساح المجال أمام الجهاز الطبي لعلاج لوكيير، وسط حالة من الرعب سيطرت على الجميع.
واتخذ حكم المباراة سيمون هوبر قرارًا بإخراج اللاعبين خارج الملعب، مع استمرار تلقي لوكيير العلاج.
وأصدر نادي لوتون تاون بيانين لاحقين عن حالة لاعبه، جاء في الأول "نصلي جميعًا من أجل قائدنا توم لوكيير، الذي لحسن الحظ بدأ في الاستجابة وتم نقله إلى المستشفى".
وأضاف: "لا نعرف المدى الكامل لما حدث وما هي الخطوات التالية في هذه المرحلة، ولكننا نتوجه بالشكر لبورنموث والطاقم الطبي في الجانبين على استجابتهم الفورية المذهلة".
وتابع: "نأسف لجميع المشجعين الحاضرين، حيث إن لاعبي الفريقين لم يكونوا في حالة ذهنية لمواصلة المباراة بعد رؤية زميلهم المحبوب وصديقهم يخرج بتلك الطريقة، ولم يتمكن المدربون من مواصلة المباراة في مثل هذه الظروف".
وأتم: "نشكر الجميع على التصفيق والغناء باسم لوك داخل الملعب في مثل هذا الوقت العصيب، الآن هو الوقت المناسب لجميع اللاعبين والجهاز الفني والمشجعين للاتحاد، كما نفعل دائمًا، وتقديم حبنا ودعمنا لتوم وأسرته".
وقال النادي في البيان الثاني إن الجهاز الطبي للفريق أكد معاناة قائد لوتون من أزمة قلبية في أرض الملعب، لكنه كان مستجيبا للعلاج أثناء نقله على النقالة.
وأوضح أنه تلقى المزيد من العلاج داخل الملعب، ولذلك توجه النادي بالشكر للجهاز الطبي للفريقين.
وأشار لأنه تم نقل اللاعب إلى المستشفى، حيث يمكن تأكيد استقرار حالته.
وخرج لوكيير من الملعب محمولًا على محفة وسط تصفيق الجماهير، بعد دخول اللاعبين إلى غرف تغيير الملابس.
وكان لوكير قد سقط أيضًا خلال فوز لوتون في المباراة النهائية لمرحلة الترقي للدوري الإنجليزي الممتاز ضد كوفنتري سيتي، على ستاد ويمبلي في 27 مايو/ أيار الماضي.
وأمضى لوكير (29 عامًا) 5 أيام في المستشفى، وخضع لعملية جراحية لعلاج الرجفان الأذيني، وهو اختلال في عمل القلب.
وعاد لوكير للتدريب مع لوتون قبل انطلاق الموسم، بعد السماح له بالمشاركة.
يذكر أن المباراة توقفت حينما كانت نتيجة اللقاء تشير إلى التعادل (1-1)، في الدقيقة 65.

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