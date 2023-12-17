القناة 12 الإسرائيلية: 83% من منشورات الإنترنت المتعلقة بالحرب هي ضد إسرائيل

القناة 12 الإسرائيلية: 83% من منشورات الإنترنت المتعلقة بالحرب هي ضد إسرائيل
التاريخ
12/17/2023 7:26:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت القناة 12 الإسرائيلية ان 83% من منشورات مواقع التواصل ومقالات وسائل الإعلام الدولية الكبرى عن الحرب ضد إسرائيل و9% فقط لصالحها.
واضافت :" مقابل كل تقرير إيجابي تجاه إسرائيل في مواقع الأخبار الكبرى هناك 3 تقارير سلبية عنها و من 372 ألف مقال عن الحرب 64% حيادي و28% ضد إسرائيل و8% لصالحها
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