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القناة 12 الإسرائيلية: 83% من منشورات الإنترنت المتعلقة بالحرب هي ضد إسرائيل

12/17/2023 7:26:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية ان 83% من منشورات مواقع التواصل ومقالات وسائل الإعلام الدولية الكبرى عن الحرب ضد إسرائيل و9% فقط لصالحها.


واضافت :" مقابل كل تقرير إيجابي تجاه إسرائيل في مواقع الأخبار الكبرى هناك 3 تقارير سلبية عنها و من 372 ألف مقال عن الحرب 64% حيادي و28% ضد إسرائيل و8% لصالحها


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