وزير شؤون البلديات والزراعة يطلع على أعمال تطوير الواجهة البحرية للبسيتين وحديقة مجمع 226

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) قام المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة بزيارة تفقدية إلى مجمع 229 في الدائرة الأولى في محافظة المحرق، ضمن سلسلة من الزيارات لمشاريع الحزمة الثالثة لتطوير الطرق والصرف الصحي والبلديات التي أقرها مجلس الوزراء ، وذلك بحضور عضو مجلس النواب الدكتور محمد الحسيني، ورئيس مجلس بلدي المحرق عبدالعزيز النعار، والقائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق المهندس محمد سعد السهلي، وعضو الدائرة الأولى السيد محمد يوسف المحمود ، وعدد من المسئولين في الوزارة.

وأكد

أن الوزارة تعمل ضمن استراتيجيتها على تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية، والتي تساهم في تطوير البنية التحتية وتقديم خدمات بلدية وخدمية ذات جودة عالية، وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين مضيفًا أن الوزارة ماضية في مواصلة الجهود لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وتحقيق الأهداف الوطنية بالتوسع في المشروعات التي تكفل زيادة الرقعة الخضراء، وتطوير البنى التحتية للمتنزهات والأماكن الترفيهية، بما يُعزّز جودة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأشاد الوزير المبارك بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

بتطوير البنية التحتية وإنشاء المشاريع الخدمية في مختلف المناطق، مؤكدًا مضي الوزارة قدمًا في تنفيذ مشاريع الحزمة الثالثة وفق الخطط والبرامج الموضوعة والمدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة الموقرة 2023-2025.

وأطلع على الخطط المستقبلية لتطوير واجهة البسيتين البحرية، والتي

تتضمن توفير ألعاب لذوي الهمم، إلى جانب زيادة الإنارة المستدامة في الواجهة البحرية، وعمل أرضيات مطاطية ، حيث من المؤمل البدء في المشروع مع نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن الواجهة البحرية لكورنيش البسيتين أحد الواجهات البحرية المميزة والتي تقام على مساحة 62,791 متر مربع.

كما أطلع الوزير على مشروع تطوير حديقة مجمع 226 في الدائرة الأولى بمحافظة المحرق، والتي هي عبارة عن تطوير الحديقة عبر استبدال أرضية الملعب، وتركيب مظلة، بالإضافة إلى وضع جلسات لكبار السن، وزيادة الإنارة بالحديقة، حيث تبلغ مساحة الحديقة 2328 متر مربع "، مشيرًا إلى أنه من المؤمل الإنتهاء من تطويرها في العام المقبل 2024.

من جهته أخرى،

أكد الوزير المبارك البدء في إنشاء حديقة (السايا)

في منطقة البسيتين، مشيرًاا الى أن هذه الحديقة مختلفة من حيث فكرتها عن الحدائق الكلاسيكية التي تقوم الوزارة بإنشائها ، إذ أنها تقام على مساحة 4200 متر مربع ، دون أسوار ودون مباني ، وإنما عبارة عن أشجار وشبكة ري مفتوحة من جميع الجهات ، وتسهم في زيادة نسبة التشجير والتخضير بين المناطق السكنية ، وتخفف من الآثار السلبية للرمال المتطايرة .

وتابع: " تم توصيل المياه المعالجة للمنطقة وذلك لزيادة التشجير والاستفادة من مصدر مائي مستدام، حيث سيتم زراعة مجموعة متنوعة من الأشجار المختارة بعناية، كما سيتم زراعة أسيجة نباتية تهدف إلى التخفيف من الرمال المتطايرة على المناطق السكنية"

إلى ذلك، أشاد عضو مجلس النواب الدكتور محمد الحسيني بجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

، في الدفع قدمًا نحو تحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية وتقديم وتطوير المنظومة الخدماتية وفق متطلبات الأهالي، كما أشاد بمستوى التعاون بين السلطة التشريعية والأجهزة التنفيذية للنهوض بمستوى المشاريع الخدمية في محافظة المحرق والشراكة الهادفة لتلبية احتياجات الأهالي.

من جهته، قال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالعزيز النعار إن مشاريع التطوير التي تطال عددًا من المرافق العامة في محافظة المحرق تشكل أهمية لدى المواطنين، نظرًا لما تشكله هذه المشاريع من مرافق مهمة للمواطنين ونقاط جذب للترفيه وممارسة الرياضة ، مشيدا في الوقت ذاته بتوجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودعم الحكومة للإستمرار في تنفيذ المشاريع الخدمية الهامة بالتنسيق مع المجالس البلدية.