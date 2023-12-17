بورصة الكويت تعطل أعمالها اعتبارا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلنت بورصة الكويت عن تعطيل اعمالها اعتبارًا من اليوم الاحد وحتى بعد غد الثلاثاء.





وقالت البورصة، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنه:" نظرًا للمصاب الجلل بوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، وبناء على الإعلان الرسمي للحداد ستعطل بورصة الكويت أعمالها اعتبارًا من اليوم الأحد".





وأضافت أنها ستستأنف العمل بالأوقات الاعتيادية يوم الأربعاء المقبل.