بورصة الكويت تعطل أعمالها اعتبارا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت بورصة الكويت عن تعطيل اعمالها اعتبارًا من اليوم الاحد وحتى بعد غد الثلاثاء.
وقالت البورصة، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنه:" نظرًا للمصاب الجلل بوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، وبناء على الإعلان الرسمي للحداد ستعطل بورصة الكويت أعمالها اعتبارًا من اليوم الأحد".
وأضافت أنها ستستأنف العمل بالأوقات الاعتيادية يوم الأربعاء المقبل.
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