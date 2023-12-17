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انتشال 23 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة في جباليا

12/17/2023 6:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بانتشال 23 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة في جباليا النزلة شمالي غزة جراء قصف إسرائيلي.


وكان مراسل الجزيرة ذكر أن 32 شهيدا وصلوا إلى مركز جباليا الطبي منذ صباح اليوم إثر قصف الاحتلال منازل بمخيم جباليا.


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