انتشال 23 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة في جباليا

انتشال 23 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة في جباليا
التاريخ
12/17/2023 6:11:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بانتشال 23 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة في جباليا النزلة شمالي غزة جراء قصف إسرائيلي.
وكان مراسل الجزيرة ذكر أن 32 شهيدا وصلوا إلى مركز جباليا الطبي منذ صباح اليوم إثر قصف الاحتلال منازل بمخيم جباليا.
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